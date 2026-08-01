Informations pratiques

Saint-Pôtan

Concert de musique classique Des âmes et des anches

Eglise Saint-Pôtan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 17:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Les six musiciens de l’ensemble Des âmes et des anches interpréteront un programme qui viendra mettre en valeur l’acoustique et le cadre patrimonial du lieu.

Kyoko Yamada violon

Bernard Fernandez- alto

Pascal Larmagnac violoncelle

Jean-Philippe Pagès flûte

Philippe Mast clarinette

Alain Toque basson

Guillaume Robigault texte .

Eglise Saint-Pôtan 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 40 34 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de musique classique Des âmes et des anches Saint-Pôtan a été mis à jour le 2026-08-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme