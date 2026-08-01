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AGENDA · Saint-Pôtan

Concert de musique classique Des âmes et des anches Saint-Pôtan

dimanche 16 août 2026 · Saint-Pôtan

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Eglise
Ville
22550 Saint-Pôtan
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Pôtan

Concert de musique classique Des âmes et des anches

Eglise Saint-Pôtan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 17:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Les six musiciens de l’ensemble Des âmes et des anches interpréteront un programme qui viendra mettre en valeur l’acoustique et le cadre patrimonial du lieu.

Kyoko Yamada violon
Bernard Fernandez- alto
Pascal Larmagnac violoncelle
Jean-Philippe Pagès flûte
Philippe Mast clarinette
Alain Toque basson
Guillaume Robigault texte   .

Eglise Saint-Pôtan 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 40 34 87 

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English :

L’événement Concert de musique classique Des âmes et des anches Saint-Pôtan a été mis à jour le 2026-08-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme