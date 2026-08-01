Concert de musique classique Des âmes et des anches Saint-Pôtan
dimanche 16 août 2026 · Saint-Pôtan
Informations pratiques
Saint-Pôtan
Concert de musique classique Des âmes et des anches
Eglise Saint-Pôtan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 17:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Les six musiciens de l’ensemble Des âmes et des anches interpréteront un programme qui viendra mettre en valeur l’acoustique et le cadre patrimonial du lieu.
Kyoko Yamada violon
Bernard Fernandez- alto
Pascal Larmagnac violoncelle
Jean-Philippe Pagès flûte
Philippe Mast clarinette
Alain Toque basson
Guillaume Robigault texte .
Eglise Saint-Pôtan 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 40 34 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert de musique classique Des âmes et des anches Saint-Pôtan a été mis à jour le 2026-08-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme