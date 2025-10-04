Concert de musique classique du trio « Traversées » Octobre Rose Cubnezais

Concert de musique classique du trio « Traversées » Octobre Rose

Rue de Saint-Martin Cubnezais Gironde

Au profit d’Octobre Rose, venez profiter d’une soirée musicale avec le trio « Traversées » au coeur de l’église Saint-Martin, qui présente un portail roman à voussures classé aux Monuments Historiques. Aux sons de la harpe, de la flûte et du basson, les trois musiciens proposeront un voyage commenté au travers des siècles, des continents et des styles musicaux, de la renaissance à la musique de film en passant par des airs folkloriques et des chefs d’œuvres du classique. .

Rue de Saint-Martin Cubnezais 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 68 70 71

