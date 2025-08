Concert de musique classique Ducey Ducey-Les Chéris

Concert de musique classique Ducey Ducey-Les Chéris dimanche 17 août 2025.

Concert de musique classique

Ducey 4 rue du Général de Gaulle Ducey-Les Chéris Manche

Début : 2025-08-17 19:30:00

fin : 2025-08-17 20:30:00

2025-08-17

Découvrez la magie de la musique classique dans un cadre enchanteur, où chaque note résonne avec émotion et passion.

Dans ce concert vous entendrez des oeuvres de Mozart, Ravel et Poulenc interprétées par le quintette ArteCombo et le pianiste Michael Ertzscheid. Le ténor Cyrille Dubois les rejoindra en fin de concert. .

