Concert de musique classique « Échos d’opéra » Collégiale Saint-Michel Blainville-Crevon
vendredi 18 septembre 2026 · Collégiale Saint-Michel · Blainville-Crevon
Informations pratiques
Blainville-Crevon
Concert de musique classique « Échos d’opéra »
Collégiale Saint-Michel 4 Place de l’Église Blainville-Crevon Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18 23:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Ce vendredi 18 septembre à partir de 20h, l’Opéra Orchestre Normandie Rouen organise un concert « Échos d’opéra » au sein de la collégiale Saint-Michel de Blainville-Crevon.
L’ensemble de l’Opéra de Rouen vous interprétera les grands airs d’opéra de Bizet, Mozart et Verdi… sans chanteurs !
Redécouvrez les chefs-d’œuvre classiques sous un autre jour, retranscrits pour un quintette à vent.
Réservation en ligne sur HelloAsso et via le QR code de l’affiche. .
Collégiale Saint-Michel 4 Place de l’Église Blainville-Crevon 76116 Seine-Maritime Normandie saint.lucien.acpsl@gmail.com
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English : Concert de musique classique « Échos d’opéra »
L’événement Concert de musique classique « Échos d’opéra » Blainville-Crevon a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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