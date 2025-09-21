Concert de musique classique Eglise Saint-Pierre Bessan

Concert de musique classique Dimanche 21 septembre, 18h00 Eglise Saint-Pierre Hérault

Tarif libre. Réservation conseillée.

Début : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Concert de musique classique – Église Saint-Pierre de Bessan

Un moment d’émotion au cœur de l’église Saint-Pierre de Bessan avec un programme riche pour piano et voix.

Au programme : des œuvres sacrées et profanes, du XVIIᵉ au XXᵉ siècle

Au répertoire :

Haendel, Rameau, Purcell, Scarlatti

Satie, Monteverdi, Grieg, Denza, Fauré, Caccini

Eglise Saint-Pierre Pl. de l'Église, 34550 Bessan Bessan 34550 Hérault Occitanie laguilde2bessan@yahoo.fr 06.52.82.06.06

© Nova Alexandrie