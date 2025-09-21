Concert de musique classique Église Saint-Sulpice Banize

Concert de musique classique Dimanche 21 septembre, 18h30 Église Saint-Sulpice Creuse

Participation libre. Sans réservation.

Après les après-midi portes ouvertes des samedi 20 et dimanche 21 septembre, un concert est proposé à partir de 18h30.

Les Soeurénades « Autour de la danse romantique ».

Église Saint-Sulpice Rue de l’église, 23120 Banize Banize 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine L’église était sous le patronage de l’abbaye du Moutier d’Ahun. Cet édifice a, sans doute vers la fin du XIVe siècle, remplacé une église plus ancienne.

Il se compose d’une nef unique à chevet droit. Les trois travées, dont la dernière forme chœur, sont recouvertes de voûtes d’ogives à formerets. Les doubleaux et les nervures retombent sur des colonnettes à pans arrêtées à 2,50m sur des culots à têtes humaines. Les chapiteaux polygonaux ont un décor de feuilles allongées, crochets, et fleurs de lys renversées.

Le portail occidental, en tracé brisé aigu, n’a gardé que ses boudins d’archivolte, les colonnettes ayant disparu. Les chapiteaux formant frise font retour sur les murs. Un clocher en charpente, aux côtés couverts de bardeaux et à la flèche en ardoise, s’élève à l’extrémité ouest.

À l’intérieur, des projets de restauration ont mis en évidence d’abondantes traces de décor peint sur la totalité des murs et, sans doute, la voûte. Les fragments visibles paraissent datables de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe siècle.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Pierre Vergne