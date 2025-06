CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE Espondeilhan 4 juillet 2025 07:00

Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

Le Duo Mistral, saxophone et guitare du Conservatoire National Supérieur de Paris, vous invite à un voyage musical raffiné mêlant virtuosité, poésie et répertoire classique contemporain.

Le Duo Mistral, formé par deux talents du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, associe avec élégance saxophone et guitare. À travers un répertoire mêlant œuvres classiques et créations contemporaines, ils offrent un moment musical riche en nuances, virtuosité et émotion, porté par une complicité artistique rare. .

Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 11 77

English :

The Duo Mistral, saxophone and guitar from the Conservatoire National Supérieur de Paris, invites you on a refined musical voyage combining virtuosity, poetry and contemporary classical repertoire.

German :

Das Duo Mistral, Saxophon und Gitarre des Conservatoire National Supérieur de Paris, lädt Sie zu einer raffinierten musikalischen Reise ein, die Virtuosität, Poesie und zeitgenössisches klassisches Repertoire miteinander verbindet.

Italiano :

Il Duo Mistral, sassofono e chitarra del Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi, vi invita a un raffinato viaggio musicale che unisce virtuosismo, poesia e un repertorio classico contemporaneo.

Espanol :

El Dúo Mistral, saxofón y guitarra del Conservatorio Nacional Superior de París, le invita a un refinado viaje musical que combina virtuosismo, poesía y un repertorio clásico contemporáneo.

