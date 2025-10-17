Concert de musique classique et contemporaine Rue Laurent Bonnemant Arles

Concert de musique classique et contemporaine Rue Laurent Bonnemant Arles vendredi 17 octobre 2025.

Concert de musique classique et contemporaine

Vendredi 17 octobre 2025 à partir de 19h. Rue Laurent Bonnemant Le Capitole Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 19:00:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

le Conservatoire de musique du Pays d’Arles et les Lions Clubs de la Zone 33 organisent un concert de jeunes musiciens le à la Salle du Capitole

Vous aurez le plaisir, entre autres, d’écouter de grands élèves du conservatoire ayant été invité aux Universités d’Été Lions de la Musique

L’entrée au spectacle sera reversé au bénéfice des œuvres sociales de l’association. .

Rue Laurent Bonnemant Le Capitole Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

the Conservatoire de Musique du Pays d’Arles and the Lions Clubs of Zone 33 organize a concert of young musicians on at the Salle du Capitole.

German :

Das Musikkonservatorium des Pays d’Arles und die Lions Clubs der Zone 33 veranstalten am im Salle du Capitole ein Konzert junger Musiker.

Italiano :

Il Conservatorio di Musica del Pays d’Arles e i Lions Club della Zona 33 organizzano un concerto di giovani musicisti presso la Salle du Capitole.

Espanol :

El Conservatorio de Música del País de Arles y los Clubes de Leones de la Zona 33 organizan un concierto de jóvenes músicos en la Sala del Capitolio.

L’événement Concert de musique classique et contemporaine Arles a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme d’Arles