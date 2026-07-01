AGENDA · Gujan-Mestras
Concert de musique classique Gujan-Mestras
dimanche 26 juillet 2026 · Gujan-Mestras
Informations pratiques
Gujan-Mestras
Concert de musique classique
18 Avenue de l’Église Gujan-Mestras Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 20:30:00
fin : 2026-07-26 22:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Par Magali BOYER et Fabien Chavrot
Avec Magali BOYER (Violoncelle) et Fabien Chavrot (Orgue). .
18 Avenue de l’Église Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 09 72 79 alainpoli33@gmail.com
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English : Concert de musique classique
L’événement Concert de musique classique Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Gujan-Mestras
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