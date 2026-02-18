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Concert de musique classique Gujan-Mestras

samedi 1 août 2026 · Gujan-Mestras

Concert de musique classique Gujan-Mestras

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
18 Avenue de l'Église
Ville
33470 Gujan-Mestras
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Gujan-Mestras

Concert de musique classique

18 Avenue de l’Église Gujan-Mestras Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Par les Trompettes de Versailles   .

18 Avenue de l’Église Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 09 72 79  alainpoli33@gmail.com

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English : Concert de musique classique

L’événement Concert de musique classique Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Gujan-Mestras

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