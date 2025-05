Concert de musique classique indienne – Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson, 30 mai 2025 20:00, Pont-à-Mousson.

Meurthe-et-Moselle

Concert de musique classique indienne Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Vendredi 2025-05-30 20:00:00

fin : 2025-05-30

Date(s) :

2025-05-30

Un voyage au cœur de l’Inde !

Nous avons le plaisir de vous proposer en dernière minute un concert exceptionnel dans votre médiathèque, en partenariat avec l’association Bhaïravi de Nancy. Nous vous donnons rendez-vous le 30 Mai avec trois grandes figures de la musique classique indienne avec Abir Lal Naha à la flûte, Koyel Dasgupta Naha au chant et à la sitar, et Sandip Banejree au Tabla.

Trois artistes connus et reconnus dans leur pays d’origine pour la maitrise de leur instrument, chacun étant à la fois interprète et professeur.

Rendez-vous donc le 30 mai 2025 à 20h à la médiathèque de Pont-à-Mousson pour un voyage sonore hors du commun.Tout public

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot

Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr

English :

A journey to the heart of India!

We’re delighted to be able to offer you a last-minute concert in your media library, in partnership with Nancy’s Bhaïravi association. We look forward to seeing you on May 30 with three great figures of Indian classical music: Abir Lal Naha on flute, Koyel Dasgupta Naha on vocals and sitar, and Sandip Banejree on tabla.

Three artists known and recognized in their home countries for their mastery of their instruments, each being both performer and teacher.

Join us on May 30, 2025 at 8pm at the Pont-à-Mousson media library for an extraordinary journey of sound.

German :

Eine Reise ins Herz von Indien!

Wir freuen uns, Ihnen in letzter Minute ein außergewöhnliches Konzert in Ihrer Mediathek anbieten zu können, das in Zusammenarbeit mit dem Verein Bhaïravi aus Nancy veranstaltet wird. Wir laden Sie am 30. Mai zu einem Treffen mit drei großen Persönlichkeiten der klassischen indischen Musik ein: Abir Lal Naha an der Flöte, Koyel Dasgupta Naha mit Gesang und Sitar und Sandip Banejree an der Tabla.

Drei Künstler, die in ihren Heimatländern für die Beherrschung ihrer Instrumente bekannt und anerkannt sind, wobei jeder von ihnen sowohl als Interpret als auch als Lehrer tätig ist.

Wir sehen uns also am 30. Mai 2025 um 20 Uhr in der Mediathek von Pont-à-Mousson zu einer außergewöhnlichen Klangreise.

Italiano :

Un viaggio nel cuore dell’India!

Siamo lieti di potervi offrire, all’ultimo minuto, un concerto eccezionale nella vostra mediateca, in collaborazione con l’associazione Bhaïravi di Nancy. Vi aspettiamo il 30 maggio con tre grandi figure della musica classica indiana: Abir Lal Naha al flauto, Koyel Dasgupta Naha alla voce e al sitar e Sandip Banejree alle tabla.

Tre artisti rinomati nei loro Paesi d’origine per la padronanza dei loro strumenti, ognuno dei quali è al tempo stesso interprete e insegnante.

Unitevi a noi il 30 maggio 2025 alle 20.00 presso la mediateca di Pont-à-Mousson per uno straordinario viaggio sonoro.

Espanol :

Un viaje al corazón de la India

Estamos encantados de poder ofrecerle, a última hora, un concierto excepcional en su mediateca, en colaboración con la asociación Bhaïravi de Nancy. Le esperamos el 30 de mayo con tres grandes figuras de la música clásica india: Abir Lal Naha a la flauta, Koyel Dasgupta Naha a la voz y el sitar, y Sandip Banejree a la tabla.

Tres artistas reconocidos en sus países de origen por el dominio de sus instrumentos, cada uno de ellos a la vez intérprete y profesor.

Acompáñenos el 30 de mayo de 2025 a las 20:00 en la mediateca de Pont-à-Mousson en un extraordinario viaje sonoro.

L’événement Concert de musique classique indienne Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2025-05-19 par OT PONT A MOUSSON