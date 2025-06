CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE – Le Burgaud 14 juin 2025 07:00

Haute-Garonne

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Nous vous donnons rendez-vous au Café du Burgaud, pour un concert de musique classique.

Nous vous attendons nombreux ! 5 .

CAFÉ DU BURGAUD

Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com

English :

Join us at the Café du Burgaud for a classical music concert.

German :

Wir treffen uns mit Ihnen im Café du Burgaud zu einem Konzert mit klassischer Musik.

Italiano :

Unitevi a noi al Café du Burgaud per un concerto di musica classica.

Espanol :

Únase a nosotros en el Café du Burgaud para disfrutar de un concierto de música clásica.

