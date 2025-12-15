Concert de musique classique Les Métaboles Espace Saugonna Mamers
Espace Saugonna 2, rue de la Gare Mamers Sarthe
Tarif : 10 EUR
Début : 2026-01-24 20:30:00
fin : 2026-01-24 21:30:00
2026-01-24
dans le cadre de Ma Région Virtuose !
Résolument ancré dans la musique d’aujourd’hui, l’ensemble Les Métaboles dirigé par Léo Warynski tire son nom de l’oeuvre du compositeur français Henri Dutilleux, Métaboles, qui évoque la capacité du choeur à se transformer au gré des répertoires.
De la polyphonie de la Renaissance aux créations contemporaines, Après un rêve trace un parcours vocal allant de Josquin Desprez à Ondrej Adamek en passant par Brahms, Fauré, Debussy et Ravel.
Tarif 10€ tarif plein, 2€ pour les moins de 18 ans
Durée 45 minutes
Réservations à l’Office de Tourisme Maine Saosnois au 02 43 97 60 63 .
