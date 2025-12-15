Concert de musique classique Les Métaboles Espace Saugonna Mamers

Concert de musique classique Les Métaboles

Espace Saugonna 2, rue de la Gare Mamers Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24 21:30:00

2026-01-24

dans le cadre de Ma Région Virtuose !

Résolument ancré dans la musique d’aujourd’hui, l’ensemble Les Métaboles dirigé par Léo Warynski tire son nom de l’oeuvre du compositeur français Henri Dutilleux, Métaboles, qui évoque la capacité du choeur à se transformer au gré des répertoires.

De la polyphonie de la Renaissance aux créations contemporaines, Après un rêve trace un parcours vocal allant de Josquin Desprez à Ondrej Adamek en passant par Brahms, Fauré, Debussy et Ravel.

Tarif 10€ tarif plein, 2€ pour les moins de 18 ans

Durée 45 minutes

Réservations à l’Office de Tourisme Maine Saosnois au 02 43 97 60 63 .

+33 2 43 97 60 63

English :

as part of Ma Région Virtuose!

