Concert de musique classique Les Nocturnes du Manoir du Stang La Forêt-Fouesnant

Le Manoir du Stang accueillera le deuxième concert d’une série intitulée “Les Nocturnes du Stang”.

Xavier Grall* par Xavier Grall, de la révolte à l’épure, est un spectacle mêlant lecture de textes et musique. Un récitant fait entendre les mots du poète, accompagné de musiciens qui traversent différents styles, du baroque de Bach au classicisme de Mozart, du romantisme de Liszt aux musiques modernes et contemporaines de Schulhoff et Hovounts, à la variété française de Giraud, jusqu’aux sonorités électroniques du groupe Lamb. Des musiques bretonnes viennent compléter cet univers pour accompagner le cheminement poétique de Xavier Grall, de la révolte et la colère, à une parole plus apaisée et intérieure.

Réalisation et flûte Alain Ehkirch

Récitant (dans le rôle de Xavier Grall) Michel Hervio

Piano Marie-Astrid Arnal

*Xavier Grall (1930–1981) était un poète, journaliste et écrivain français, originaire de Bretagne, très engagé dans la défense de l’identité et de la culture bretonne.

Ce concert est organisé par l’association Il était une fois au Stang, en partenariat avec l’association Concerts d’Armor. .

