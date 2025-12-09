Concert de musique classique Ma région virtuose

Place du Lehn Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 19:00:00

fin : 2026-01-09 19:45:00

Date(s) :

2026-01-09

L’évènement musical Ma Région Virtuose porté par la Region des Pays de la Loire, revient avec une ambition réaffirmée pour sa 3e édition offrir l’excellence musicale à tous les Ligériens !

Un format court et dynamique qui permet de goûter à la musique classique sans intimidation dans un camion-scène itinérant.

Parfait pour les curieux, les nouveaux venus… ou tout simplement ceux qui veulent savourer un moment musical intense et concentré !

Réservations obligatoires Ma Région virtuose .

Place du Lehn Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19 mairie@piriac-sur-mer.fr

English :

L’événement Concert de musique classique Ma région virtuose Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-09 par ADT44