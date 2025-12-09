Concert de musique classique Ma région virtuose Piriac-sur-Mer
Concert de musique classique Ma région virtuose Piriac-sur-Mer vendredi 9 janvier 2026.
Concert de musique classique Ma région virtuose
Place du Lehn Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Début : 2026-01-09 19:00:00
fin : 2026-01-09 19:45:00
2026-01-09
L’évènement musical Ma Région Virtuose porté par la Region des Pays de la Loire, revient avec une ambition réaffirmée pour sa 3e édition offrir l’excellence musicale à tous les Ligériens !
Un format court et dynamique qui permet de goûter à la musique classique sans intimidation dans un camion-scène itinérant.
Parfait pour les curieux, les nouveaux venus… ou tout simplement ceux qui veulent savourer un moment musical intense et concentré !
Réservations obligatoires Ma Région virtuose .
Place du Lehn Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19 mairie@piriac-sur-mer.fr
