CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE Maureillas-las-Illas

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE

1 Rue du Foyer Municipal Maureillas-las-Illas Pyrénées-Orientales

Début : 2025-11-23 17:00:00

L’association Les Amis de l’Orchestre de Catalogne vous présente ce Concert de Musique classique interprété par Clémence Mérou au violon, Mélody Giot au violoncelle et Pascal Goze à la guitare.

1 Rue du Foyer Municipal Maureillas-las-Illas 66480 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 18 12 33 84 maryse.orchestrecatalogne@gmail.com

English :

The association Les Amis de l’Orchestre de Catalogne presents this Concert of Classical Music performed by Clémence Mérou on violin, Mélody Giot on cello and Pascal Goze on guitar.

German :

Der Verein Les Amis de l’Orchestre de Catalogne präsentiert Ihnen dieses klassische Musikkonzert, das von Clémence Mérou an der Violine, Mélody Giot am Cello und Pascal Goze an der Gitarre.

Italiano :

L’associazione Les Amis de l’Orchestre de Catalogne presenta questo concerto di musica classica eseguito da: Clémence Mérou al violino, Mélody Giot al violoncello e Pascal Goze alla chitarra.

Espanol :

La asociación Les Amis de l’Orchestre de Catalogne presenta este Concierto de Música Clásica interpretado por Clémence Mérou al violín, Mélody Giot al violonchelo y Pascal Goze a la guitarra.

