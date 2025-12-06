Concert de musique classique Mirages Chapelle de la Croix Verte Montluçon

Concert de musique classique Mirages

Chapelle de la Croix Verte 8 pl Louise Therese de Montaignac Montluçon Allier

Début : 2025-12-06 19:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

L’association Folies Allier organise un concert autour de la voix et du violoncelle. Vous pourrez à cette occasion entendre les deux directrices artistiques du festival Mathilde Viane (violoncelle), et Parvati Maeder (chant et violoncelle).

English :

The Folies Allier association is organizing a concert featuring voice and cello. You’ll be able to hear the festival’s two artistic directors: Mathilde Viane (cello), and Parvati Maeder (vocals and cello).

German :

Der Verein Folies Allier organisiert ein Konzert rund um die Stimme und das Violoncello. Bei dieser Gelegenheit können Sie die beiden künstlerischen Leiterinnen des Festivals hören: Mathilde Viane (Violoncello) und Parvati Maeder (Gesang und Violoncello).

Italiano :

L’associazione Folies Allier organizza un concerto incentrato su voce e violoncello. Potrete ascoltare i due direttori artistici del festival: Mathilde Viane (violoncello) e Parvati Maeder (voce e violoncello).

Espanol :

La asociación Folies Allier organiza un concierto centrado en la voz y el violonchelo. Podrá escuchar a las dos directoras artísticas del festival: Mathilde Viane (violonchelo) y Parvati Maeder (voz y violonchelo).

