Concert de musique classique Orchestre de l'Ensemble Josquin des Prés de Poitiers Théâtre Blossac Châtellerault dimanche 22 mars 2026.
Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault
Début : 2026-03-22
2026-03-22
Weber Ouverture d’Oberon
Bruch: Romance pour alto et orchestre, soliste: Laura Springhem
Saint-Saëns: Suite Algérienne
Saint-Saêns: Conerto pour violoncelle n°1 soliste: Andréï Jourdane
Saint-Saêns: Bacchanale de Sanson et Dalila
Billetterie sur place le jour même. .
