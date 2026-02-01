Concert de musique classique Orchestre de l’Ensemble Josquin des Prés de Poitiers Théâtre Blossac Châtellerault

Concert de musique classique Orchestre de l’Ensemble Josquin des Prés de Poitiers

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Weber Ouverture d’Oberon

Bruch: Romance pour alto et orchestre, soliste: Laura Springhem

Saint-Saëns: Suite Algérienne

Saint-Saêns: Conerto pour violoncelle n°1 soliste: Andréï Jourdane

Saint-Saêns: Bacchanale de Sanson et Dalila

Billetterie sur place le jour même. .

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine elisabaltus@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de musique classique Orchestre de l’Ensemble Josquin des Prés de Poitiers Châtellerault a été mis à jour le 2026-01-29 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne