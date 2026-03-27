Concert de musique classique Saint-Aubin-sur-Mer
Concert de musique classique Saint-Aubin-sur-Mer samedi 11 avril 2026.
Concert de musique classique
Eglise Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Concert Bach, Vivaldi, Handel avec Barbara Deheul, comédienne, Jean-Pierre Menuge à la flûte à bec, Sébastien Vial à orgue et clavecin.
Rendez-vous à l’église du villageà 19h. Gratuit .
Eglise Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 30 50 54 32
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English : Concert de musique classique
L’événement Concert de musique classique Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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