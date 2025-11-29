Concert de musique classique

Place du Cardinal Dubois Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 16:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Concert de musique classique Bach, Chopin, Fauré, Kreisler… Avec Paul Zientara, alto. Nommé aux Victoires de la musique classique 2025. Benoît Mussard, guitare.

Concert de musique classique Bach, Chopin, Fauré, Kreisler…

Avec Paul Zientara, alto, nommé aux Victoires de la musique classique 2025 et

Benoît Mussard, à la guitare.

Entrée gratuite participation libre au chapeau .

Avec le soutien de l’association des Amis de l’orgue de Saint-Calais .

Place du Cardinal Dubois Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire

English :

Classical music concert: Bach, Chopin, Fauré, Kreisler… With Paul Zientara, viola. Nominated at the 2025 Victoires de la musique classique awards. Benoît Mussard, guitar.

German :

Konzert mit klassischer Musik: Bach, Chopin, Fauré, Kreisler… Mit Paul Zientara, Viola. Nominiert für die Victoires de la musique classique 2025. Benoît Mussard, Gitarre.

Italiano :

Concerto di musica classica: Bach, Chopin, Fauré, Kreisler… Con Paul Zientara, viola. Nominato ai 2025 Victoires de la musique classique. Benoît Mussard, chitarra.

Espanol :

Concierto de música clásica: Bach, Chopin, Fauré, Kreisler… Con Paul Zientara, viola. Nominado en los premios Victoires de la musique classique 2025. Benoît Mussard, guitarra.

L’événement Concert de musique classique Saint-Calais a été mis à jour le 2025-11-04 par CDT72