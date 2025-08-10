Concert de musique classique Saint-Loup-Lamairé

Concert de musique classique Saint-Loup-Lamairé dimanche 10 août 2025.

Concert de musique classique

Eglise Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Début : 2025-08-10

fin : 2025-08-10

2025-08-10

Venez assister à un concert de musique classique, à l’église de Saint-Loup-sur-Thouet. Au programme, chant, théorbe, viole de gambe et orgue avec Paco Garcia, Étienne Bazola, Étienne Galletier, Juliette Guignard et Jean-Noël Bestion de Camboulas. Le concert est organisé par l’association les Amis de l’Orgue de Saint-Loup. Tarifs 12 € / 6 € pour les personnes en situation de handicap / Gratuit pour les enfants (accompagnés d’un adulte) et les étudiants. Réservations conseillées 06 88 79 31 84. .

Eglise Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 79 31 84

