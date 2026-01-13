Concert de musique classique C2 Centre Culturel Torcy

Concert de musique classique

C2 Centre Culturel 24 avenue du 8 Mai 1945 Torcy Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-02-01 16:00:00

Concert de musique classique par l’Orchestre Symphonique de la Communauté Urbaine Creusot-Montceau.

Félix Mendelssohn Ouverture de la Symphonie en ut mineur en un mouvement.

Wolfgang Amédée Mozart Concerto pour flûte (Aurélie Burgos) et harpe (Julien Sabbague) KV 299 en ut majeur.

Franz Schubert Symphonie n° 5 en si majeur, D 485. .

