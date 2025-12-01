CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE VERFEIL

Verfeil Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 20:45:00

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Verfeil fête Noël ! Animations de Noël organisées par les associations, les commerçants et la Ville de Verfeil !

Basée à Toulouse, la Garonne est un orchestre d’harmonie réunissant une cinquantaine de musiciens de tous âges et de tous horizons, sous la direction de Timoté Bergez. Leur répertoire varié mêle pièces classiques, arrangements de jazz, musiques de films et œuvres contemporaines, offrant à chaque concert une expérience musicale riche et accessible. .

Verfeil 31590 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 22 02 42 culture@mairie-verfeil31.fr

English :

Verfeil celebrates Christmas! Christmas activities organized by associations, shopkeepers and the town of Verfeil!

