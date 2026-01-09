Concert de musique classique Villeréal
Concert de musique classique Villeréal samedi 28 février 2026.
Concert de musique classique
Église Notre-Dame de Villeréal Villeréal Lot-et-Garonne
Concert aux bougies avec la soprano et pianiste Ulrike Van Cotthem et le violoncelliste Matthew Sharp. Au programme Bach, Strauss, Schubert, Pärt, Weber, English folk song.
Concert aux bougies avec la soprano et pianiste Ulrike Van Cotthem et le violoncelliste Matthew Sharp.
Au programme Bach, Strauss, Schubert, Pärt, Weber, English folk song .
Église Notre-Dame de Villeréal Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 06 18 14
English : Concert de musique classique
Concert by candlelight with soprano and pianist Ulrike Van Cotthem and cellist Matthew Sharp. On the program Bach, Strauss, Schubert, Pärt, Weber, English folk song
