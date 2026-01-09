Concert de musique classique

Église Notre-Dame de Villeréal Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Concert aux bougies avec la soprano et pinaiste Ulrike Van Cotthem et le violoncelllste Matthew Sharp Au programme Bach, Strauss, Schubert, Pärt, Weber, English folk song

Concert aux bougies avec la soprano et pianiste Ulrike Van Cotthem et le violoncelliste Matthew Sharp.

Au programme Bach, Strauss, Schubert, Pärt, Weber, English folk song .

Église Notre-Dame de Villeréal Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 06 18 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de musique classique

Concert by candlelight with soprano and pina player Ulrike Van Cotthem and cellist Matthew Sharp On the program Bach, Strauss, Schubert, Pärt, Weber, English folk song

L’événement Concert de musique classique Villeréal a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Coeur de Bastides