Concert de musique classique Vivaldi, Mozart… Place Saint-Pierre Angoulême 13 août 2025 20:30

Charente

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Début : 2025-08-13 20:30:00

fin : 2025-08-13 21:40:00

2025-08-13

Un moment de pure émotion ! Dans le cadre intime et spirituel des églises, l’Orchestre Classik Ensemble vous invite à un voyage musical exceptionnel.

Place Saint-Pierre Cathédrale Saint-Pierre

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 77 65 65 euromusicproductions@gmail.com

English :

A moment of pure emotion! In the intimate, spiritual setting of a church, the Orchestre Classik Ensemble invites you on an exceptional musical journey.

German :

Ein Moment der puren Emotion! Im intimen und spirituellen Rahmen von Kirchen lädt Sie das Orchester Classik Ensemble zu einer außergewöhnlichen musikalischen Reise ein.

Italiano :

Un momento di pura emozione! Nella cornice intima e spirituale di una chiesa, l’Orchestre Classik Ensemble vi invita a un viaggio musicale eccezionale.

Espanol :

¡Un momento de pura emoción! En el marco íntimo y espiritual de una iglesia, la Orchestre Classik Ensemble le invita a un viaje musical excepcional.

