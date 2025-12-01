Concert de musique de chambre à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Concert de musique de chambre à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris samedi 13 décembre 2025.

L’association Musiquam est un ensemble à géométrie variable, de deux à cinq musiciens qui interprètent des œuvres originales ou transcrites des époques classiques.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

L’ensemble Musiquam (violoncelle, clarinette et piano) vous propose un concert de musique de chambre.

Le samedi 13 décembre 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/