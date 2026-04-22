Concert de musique de chambre au Burghof Le Centre des Congrès du Burghof Forbach

Forbach

Concert de musique de chambre au Burghof

Le Centre des Congrès du Burghof 15 rue du parc Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-22 20:00:00

fin : 2026-04-22 22:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Sous l’impulsion de Forbach Action Culturelle, Concert de musique de chambre au Burghof le mercredi 22 Avril 2026 à 20h. Au programme Racines et Chemins

Pour ce dernier concert de Musique de Chambre de la saison 2025/2026, Forbach Action Culturelle en collaboration avec la Ville de Forbach et la Deutsche-Radio-Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern, vous invite à venir découvrir des quintettes à vent venus de France, d’Allemagne et du Brésil seront à l’affiche.

A l’image du quatuor pour les cordes, le quintette, réunissant flûte, hautbois, clarinette, cor et basson, s’impose comme une formation incontournable du répertoire pour vents. Les musiciens ont imaginé un programme en cinq oeuvres, mettant en lumière toute la richesse et la diversité sonore de cet ensemble.

Billets 10 euros (tarif réduit 5 euros)

Réservations et prévente au Théâtre de Forbach (Centre Culturel). Billetterie ouverte uniquement en après-midi tél 03 87 29 30 50Tout public

5 .

Le Centre des Congrès du Burghof 15 rue du parc Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 55 66

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English :

Under the auspices of Forbach Action Culturelle, a chamber music concert at the Burghof on Wednesday, April 22, 2026 at 8pm. Program: Racines et Chemins (Roots and Paths)

For this final Chamber Music concert of the 2025/2026 season, Forbach Action Culturelle, in collaboration with the Ville de Forbach and the Deutsche-Radio-Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern, invites you to discover wind quintets from France, Germany and Brazil.

Like the string quartet, the quintet, comprising flute, oboe, clarinet, horn and bassoon, is an essential part of the wind repertoire. The musicians have devised a program of five works, highlighting the richness and diversity of this ensemble?s sound.

Tickets: 10 euros (concessions: 5 euros)

Reservations and advance sales at Théâtre de Forbach (Centre Culturel). Box office only open in the afternoon ? tel 03 87 29 30 50

L’événement Concert de musique de chambre au Burghof Forbach a été mis à jour le 2026-04-07 par FORBACH TOURISME