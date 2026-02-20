Concert de Musique de Chambre avec Orgue à l’Eglise Américaine Eglise Américaine Paris

Retrouvez la Musique de chambre et la classe d’ Orgue de Françoise Dornier en concert dans un lieu de patrimoine

Programme

Jehan ALAIN (1911-1940) Trois mouvements (1935): Andante, Allegro con grazia, Allegro vivace Eloise Velasco Martinez, flûte traversière Théophile Colcombet, orgue

Wolfgang Amadeus MOZART (1756- 1791) – Sonate KV 244 en Fa Majeur– Sonate KV 245 en Ré Majeur Esther Tauzin, violonSimon Liaubet, violonLisa Liu, violoncelle Cécile Portes, orgue

Olivier MESSIAEN (1908-1992) Quatuor pour la fin du Temps (1940) : « Il n’y aura plus de Temps » Louange à l’Eternité de Jésus Lisa Liu, violoncelle Cécile Portes, orgue

Charles – Marie WIDOR (1937-1844) Humoresque en Mi bémol Majeur, opus 3 N.1– César FRANCK (1822-1890) Prélude, fugue et variation (version 1865) Victorien Cambourian, orgue Sidonie Pineau, harpe



Concert avec Orgue, flûte traversière, harpe, violons et violoncelle, coordonné par Françoise Dornier.

Le vendredi 20 février 2026

de 20h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Eglise Américaine 65 Quai d’Orsay 75005 Paris

+33146339798 conservatoire5@paris.fr



