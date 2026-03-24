Concert de musique de chambre rue de la Verrerie Chalon-sur-Saône
Concert de musique de chambre rue de la Verrerie Chalon-sur-Saône samedi 18 avril 2026.
Concert de musique de chambre
rue de la Verrerie Eglise du Sacré cœur Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Concert de musique de chambre.
Quintette d’instruments à cordes associant 2 violon, 2 altos et 1 violoncelle.
Œuvres de Bartok Telemann Bach et Mozar. .
rue de la Verrerie Eglise du Sacré cœur Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 31 08 claire.genot2@orange.fr
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English : Concert de musique de chambre
L’événement Concert de musique de chambre Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-19 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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