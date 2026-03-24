Concert de musique de chambre rue de la Verrerie Chalon-sur-Saône

Concert de musique de chambre

rue de la Verrerie Eglise du Sacré cœur Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Concert de musique de chambre.

Quintette d’instruments à cordes associant 2 violon, 2 altos et 1 violoncelle.

Œuvres de Bartok Telemann Bach et Mozar. .

rue de la Verrerie Eglise du Sacré cœur Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 31 08 claire.genot2@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de musique de chambre

L’événement Concert de musique de chambre Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-19 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I