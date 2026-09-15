Concert de musique de chambre des grands élèves du Conservatoire Chartres
samedi 19 juin 2027 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Concert de musique de chambre des grands élèves du Conservatoire
Cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-06-19 14:30:00
fin : 2027-06-19 15:30:00
Date(s) :
2027-06-19
Dans le prolongement des Cartes Blanches au musée des Beaux-Arts, l’examen de musique de chambre est présenté sous forme de concert par les grands élèves.
Cet événement annuel leur permet de proposer au public les œuvres travaillées durant l’année en petits ensembles, tout en développant du même coup leur rapport à la scène et à l’apprentissage du spectacle vivant. En partenariat avec le Musée des Beaux-arts de Chartres. .
Cloître Notre-Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
As a continuation of the “Cartes Blanches” series at the Museum of Fine Arts, the chamber music exam is presented as a concert by the advanced students.
L’événement Concert de musique de chambre des grands élèves du Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-09-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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