Informations pratiques

Chartres

Concert de musique de chambre des grands élèves du Conservatoire

Cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-06-19 14:30:00

fin : 2027-06-19 15:30:00

Date(s) :

2027-06-19

Dans le prolongement des Cartes Blanches au musée des Beaux-Arts, l’examen de musique de chambre est présenté sous forme de concert par les grands élèves.

Cet événement annuel leur permet de proposer au public les œuvres travaillées durant l’année en petits ensembles, tout en développant du même coup leur rapport à la scène et à l’apprentissage du spectacle vivant. En partenariat avec le Musée des Beaux-arts de Chartres. .

Cloître Notre-Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

As a continuation of the “Cartes Blanches” series at the Museum of Fine Arts, the chamber music exam is presented as a concert by the advanced students.

L’événement Concert de musique de chambre des grands élèves du Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-09-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES