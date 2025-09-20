Concert de musique de chambre et des ensembles du Conservatoire intercommunal Château de Médavy Médavy

Concert de musique de chambre et des ensembles du Conservatoire intercommunal 20 et 21 septembre Château de Médavy Orne

Durée 1h.

Concert de musique de chambre et des ensembles du Conservatoire intercommunal : violons, violoncelles, piano et guitares se réunissent dans les salles du château.

Château de Médavy Château, 61570 Médavy Médavy 61570 Orne Normandie http://www.chateau-medavy.com Entouré de douves, le château de Médavy est une belle demeure du 18e siècle. Son architecture classique, inspirée de Mansart, est complétée par deux tours plus anciennes. Le château possède un élégant escalier, des salons décorés et une superbe collection de globes et atlas anciens.

