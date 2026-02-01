Concert de musique de chambre Le Centre des Congrès du Burghof Forbach

Concert de musique de chambre

Le Centre des Congrès du Burghof 15 rue du parc Forbach Moselle

Tarif : 5 EUR

5

Tarif réduit

Date : Mercredi 2026-02-25 20:00:00

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-25 20:00:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Au programme Les Variations Goldberg de J.Sebastian Bach

Les célèbres Variations Goldberg de Johann Sébastian Bach sont au programme de ce 2ème concert d’ensemble de Forbach de la saison 25/26.

Bach les fit paraître en 1741 sous forme imprimée en tant que quatrième partie de son clavier-ûbung . Les variations, initialement destinées à un clavecin à deux claviers, reposent sur une aria au rythme lent de sarabande, que l’on trouve déjà dans le Clavier-Bûchlein für Anna Magdelena Bach tenu à partir de 1725. On sait aujourd’hui que cette aria n’y fut ajoutée que postérieurement en 1740.

Les variations Goldberg doivent leur surnom populaire au premier biographe de Bach, Johann Nikolaus Forkel. Celui-ci rapporta en 1802, probablement en se fondant sur les souvenirs des fils ainés de Bach, que l’œuvre aurait été commandée par le Comte Hermann Carl von Keyserlingk pour son protégé Johann Gottlieb Goldberg Keyserlingk, alors Ambassadeur de Russie à la Cour de Dresde, qui était un grand admirateur de Bach. Son protégé Goldberg Fut d’abord formé par le fils ainé de Bach, Wilhelm Friedemann, avant d’étudier directement auprès de Bach à Leipzig de 1741 à 1746.

Lors de ce concert les variations de Goldberg seront interprétées dans un arrangement pour trio à cordes réalisé en 1984 par Dimitri Sitkovetsky. Le violoniste et chef d’orchestre russe a dédié cette version à la mémoire du grand pianiste canadien Glenn Gould qui avait lancé sa carrière en 1955 avec un enregistrement des Variations Goldberg

Cette œuvre sera interprêtée par

Ulrike Hein-Hesse , violon

Benjamin Rivinius , alto

Theodor Rusu, violoncelle

Ces concerts de Musique de Chambre à Forbach, sont un exemple de réussite de la coopération culturelle transfrontalière. Grâce aux programmes proposés et à la qualité des interprètes, les interventions de ces musiciens sont très appréciées par un public nombreux et fidèle.

Réservations au Théâtre de Forbach (Centre Culturel)

Billetterie ouverte uniquement en après-midiTout public

5 .

Le Centre des Congrès du Burghof 15 rue du parc Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 29 30 50

English :

Program: J.Sebastian Bach’s Goldberg Variations

Johann Sebastian Bach?s famous Goldberg Variations are on the program for the 2nd Forbach ensemble concert of the 25/26 season.

Bach published them in printed form in 1741 as the fourth part of his keyboard-ûbung . Originally intended for a two-manual harpsichord, the variations are based on an aria with a slow sarabande rhythm, already found in the Clavier-Bûchlein für Anna Magdelena Bach from 1725. It is now known that this aria was not added until later, in 1740.

The Goldberg Variations owe their popular nickname to Bach?s first biographer, Johann Nikolaus Forkel. He reported in 1802, probably based on the memories of Bach?s eldest sons, that the work had been commissioned by Count Hermann Carl von Keyserlingk for his protégé Johann Gottlieb Goldberg Keyserlingk, then Russian Ambassador to the Court of Dresden, who was a great admirer of Bach. His protégé Goldberg was first trained by Bach?s eldest son, Wilhelm Friedemann, before studying directly with Bach in Leipzig from 1741 to 1746.

In this concert, the Goldberg Variations will be performed in an arrangement for string trio created in 1984 by Dimitri Sitkovetsky. The Russian violinist and conductor dedicated this version to the memory of the great Canadian pianist Glenn Gould, who launched his career in 1955 with a recording of the Goldberg Variations

This work will be performed by

Ulrike Hein-Hesse , violin

Benjamin Rivinius , viola

Theodor Rusu, cello

These Chamber Music concerts in Forbach are a successful example of cross-border cultural cooperation. Thanks to the programs offered and the quality of the performers, these concerts are greatly appreciated by a large and loyal audience.

Reservations at Théâtre de Forbach (Centre Culturel)

Box office only open in the afternoon

