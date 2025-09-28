Concert de musique de chambre – Hommage à Joseph Bologne, chevalier de Saint-George (1745–1799) Maison Heinrich Heine Paris

Concert de musique de chambre – Hommage à Joseph Bologne, chevalier de Saint-George (1745–1799) Maison Heinrich Heine Paris dimanche 28 septembre 2025.

Né en Guadeloupe, fils d’une esclave africaine et d’un planteur

français, Saint-George s’impose à Paris comme chef d’orchestre, musicien

brillant, escrimeur redouté et homme des Lumières.

Longtemps effacé des récits officiels de la musique occidentale, il

revient aujourd’hui sur les scènes grâce à des artistes engagés dans la

redécouverte d’un patrimoine riche, audacieux et trop souvent négligé.

Sa musique de chambre, élégante et inventive, s’inscrit pleinement dans

l’esthétique classique tout en révélant une voix profondément

singulière.

Le programme réunit plusieurs œuvres rares et lumineuses de

Saint-George, mises en dialogue avec des compositions de ses

contemporains Mozart (1756-1791), Stamitz (1717-1757) et Schuster

(1748-1812). C’est un voyage musical dans l’Europe éclairée du XVIIIe siècle, à travers un répertoire aussi élégant que méconnu.

Parmi les œuvres jouées :

• Duo en ré majeur – Joseph Bologne

• Sonates pour violon et piano – Joseph Bologne, Mozart

• Sonate pour piano en do majeur – Joseph Bologne

• Andante en do mineur – Joseph Bologne

• Divertimento n° 5 – Joseph Schuster

• Sonate op. 6 n° 4 – Johann Stamitz

Un concert à la croisée de l’art, de la mémoire et de l’actualité

« Ce concert est un acte artistique et politique. Jouer Saint-George,

c’est redonner voix à un compositeur oublié, dans toute sa modernité et

sa puissance expressive. »

Ce concert rend hommage à Joseph Bologne, chevalier de Saint-George (1745–1799), compositeur, violoniste virtuose et personnalité exceptionnelle du XVIIIe siècle.

Le dimanche 28 septembre 2025

de 18h00 à 19h30

payant

7 € (plein tarif) / 4 € (tarif étudiant)

Tout public.

Maison Heinrich Heine 27 C boulevard Jourdan 75014 Paris

