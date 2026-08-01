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AGENDA · Les Bréseux

Concert de musique de chambre Les Bréseux

samedi 15 août 2026 · Les Bréseux

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Eglise
Ville
25120 Les Bréseux
Département
Doubs
Tarif

Les Bréseux

Concert de musique de chambre

Eglise Les Bréseux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:00:00
fin : 2026-08-15 16:30:00

Date(s) :
2026-08-15

A 14h Conférence sur les vitraux de Manessier. A 15h concert de musique de chambre Schubert-Boccherini-Wolf-Mozart   .

Eglise Les Bréseux 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   ensemble.galitzine@gmail.com

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English : Concert de musique de chambre

L’événement Concert de musique de chambre Les Bréseux a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER