AGENDA · Les Bréseux
Concert de musique de chambre Les Bréseux
samedi 15 août 2026 · Les Bréseux
Informations pratiques
Les Bréseux
Concert de musique de chambre
Eglise Les Bréseux Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:00:00
fin : 2026-08-15 16:30:00
Date(s) :
2026-08-15
A 14h Conférence sur les vitraux de Manessier. A 15h concert de musique de chambre Schubert-Boccherini-Wolf-Mozart .
Eglise Les Bréseux 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté ensemble.galitzine@gmail.com
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English : Concert de musique de chambre
L’événement Concert de musique de chambre Les Bréseux a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER