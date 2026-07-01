Concert de musique de chambre La Roche d’Hys Massingy-lès-Vitteaux
dimanche 2 août 2026 · La Roche d'Hys · Massingy-lès-Vitteaux
Informations pratiques
Massingy-lès-Vitteaux
Concert de musique de chambre
La Roche d’Hys Domaine des Arts Massingy-lès-Vitteaux Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02 19:30:00
Date(s) :
2026-08-02
Anastasie Lefebvre de Rieux, flûte et Laurent Bourreau, piano.
Programme autour des compositrices françaises du XIX et XX siècles .
La Roche d’Hys Domaine des Arts Massingy-lès-Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté circ.jadhere@gmail.com
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English : Concert de musique de chambre
L’événement Concert de musique de chambre Massingy-lès-Vitteaux a été mis à jour le 2026-07-01 par OT des Terres d’Auxois