Concert de musique de chambre La Roche d’Hys Massingy-lès-Vitteaux

Informations pratiques

Massingy-lès-Vitteaux

Concert de musique de chambre

La Roche d’Hys Domaine des Arts Massingy-lès-Vitteaux Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 18:00:00

fin : 2026-08-02 19:30:00

Date(s) :

2026-08-02

Anastasie Lefebvre de Rieux, flûte et Laurent Bourreau, piano.

Programme autour des compositrices françaises du XIX et XX siècles .

La Roche d’Hys Domaine des Arts Massingy-lès-Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté circ.jadhere@gmail.com

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English : Concert de musique de chambre

L’événement Concert de musique de chambre Massingy-lès-Vitteaux a été mis à jour le 2026-07-01 par OT des Terres d’Auxois