Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE Montpellier

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE Montpellier jeudi 20 novembre 2025.

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE

1 Place de la Comédie Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-20

Date(s) :
2025-11-20

Dans le cadre de la JOURNÉE NATIONALE DE L’ÉCOUTE 2025

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE
AU PROFIT DE SOS AMITIÉ MONTPELLIER
Dans le cadre de la JOURNÉE NATIONALE DE L’ÉCOUTE 2025

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE
AU PROFIT DE SOS AMITIÉ MONTPELLIER

Le jeudi 20 novembre 2025 à 19h
Salle Molière

Entrée libre participation au chapeau   .

1 Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie  

English :

As part of NATIONAL LISTENING DAY 2025

CHAMBER MUSIC CONCERT
IN AID OF SOS AMITIÉ MONTPELLIER

German :

Im Rahmen des NATIONALEN TAGES DES HÖRENS 2025

KAMMERMUSIKKONZERT
ZUGUNSTEN VON SOS AMITIÉ MONTPELLIER

Italiano :

Nell’ambito della GIORNATA NAZIONALE DELL’ASCOLTO 2025

CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA
A FAVORE DI SOS AMITIÉ MONTPELLIER

Espanol :

En el marco del DÍA NACIONAL DE LA ESCUCHA 2025

CONCIERTO DE MÚSICA DE CÁMARA
A BENEFICIO DE SOS AMITIÉ MONTPELLIER

L’événement CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE Montpellier a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT MONTPELLIER