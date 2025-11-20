CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE Montpellier
CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE Montpellier jeudi 20 novembre 2025.
CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE
1 Place de la Comédie Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
Dans le cadre de la JOURNÉE NATIONALE DE L’ÉCOUTE 2025
CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE
AU PROFIT DE SOS AMITIÉ MONTPELLIER
Dans le cadre de la JOURNÉE NATIONALE DE L’ÉCOUTE 2025
CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE
AU PROFIT DE SOS AMITIÉ MONTPELLIER
Le jeudi 20 novembre 2025 à 19h
Salle Molière
Entrée libre participation au chapeau .
1 Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
As part of NATIONAL LISTENING DAY 2025
CHAMBER MUSIC CONCERT
IN AID OF SOS AMITIÉ MONTPELLIER
German :
Im Rahmen des NATIONALEN TAGES DES HÖRENS 2025
KAMMERMUSIKKONZERT
ZUGUNSTEN VON SOS AMITIÉ MONTPELLIER
Italiano :
Nell’ambito della GIORNATA NAZIONALE DELL’ASCOLTO 2025
CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA
A FAVORE DI SOS AMITIÉ MONTPELLIER
Espanol :
En el marco del DÍA NACIONAL DE LA ESCUCHA 2025
CONCIERTO DE MÚSICA DE CÁMARA
A BENEFICIO DE SOS AMITIÉ MONTPELLIER
L’événement CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE Montpellier a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT MONTPELLIER