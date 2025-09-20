Concert de musique de chambre par les musiciens de Sainte-Lucie Église Sainte-Lucie Issy-les-Moulineaux

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Les musiciens de Sainte-Lucie, constituée de musiciens professionnels et amateurs avancés, interprêteront un répertoire classique.

Église Sainte-Lucie 162 avenue de Verdun 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 L’église Sainte-Lucie a été édifiée en 1937 par Charles Venner (1890-1981), architecte spécialisé dans l’architecture religieuse. L’intérieur compte des décors du peintre Albert Lemasson (1892-1982), ainsi que des vitraux contemporains. Bus 123, arrêt Verdun – Docteur Lombard

Concert

