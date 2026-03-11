Concert de musique de chambre : Parcours d’excellence Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Concert de musique de chambre : Parcours d'excellence Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS samedi 4 avril 2026.
Auditorium Marcel Landowski
Concert de musique de chambre des étudiant·es du parcours d’excellence en interprétation musicale
Le samedi 04 avril 2026
de 14h00 à 18h00
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
