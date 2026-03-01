Concert de Musique de chambre Ecole de musique Pontchâteau
Concert de Musique de chambre Ecole de musique Pontchâteau lundi 11 mai 2026.
Concert de Musique de chambre
Ecole de musique 10 rue Toulifaut Pontchâteau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 19:30:00
fin : 2026-05-11 19:30:00
Date(s) :
2026-05-11
Concert de musique de chambre
Lundi 11 mai à 19h30, salle Michel Legrand, à l’école de musique de Pont-Château
Enseignante référente Isabelle Millour
Organisation Ecole de musique intercommunale
02.40.88.07.06 .
Ecole de musique 10 rue Toulifaut Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert de Musique de chambre Pontchâteau a été mis à jour le 2026-03-01 par ADT44