Concert de Musique de chambre Ecole de musique Pontchâteau

Concert de Musique de chambre

Ecole de musique 10 rue Toulifaut Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 19:30:00

fin : 2026-05-11 19:30:00

Date(s) :

2026-05-11

Concert de musique de chambre

Lundi 11 mai à 19h30, salle Michel Legrand, à l’école de musique de Pont-Château

Enseignante référente Isabelle Millour

Organisation Ecole de musique intercommunale

02.40.88.07.06 .

Ecole de musique 10 rue Toulifaut Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de Musique de chambre Pontchâteau a été mis à jour le 2026-03-01 par ADT44