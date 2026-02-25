Concert de musique de chambre Quintette Mylos La Citadelle Le Château-d’Oléron

Concert de musique de chambre Quintette Mylos

La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – EUR

Participation libre avec un minimum

2026-03-07 18:00:00

2026-03-07

Le Quintette Mylos est un ensemble de musique de chambre composé de cinq musiciens Alice Rosset au piano, Hadrien Delmotte au violon, Alix Gauthier à l’alto, Yaëlle Quincarlet au violoncelle et Blaise Chevallier à la contrebasse.

La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 83 08 58 beatricebernay@gmail.com

English :

The Mylos Quintet is a chamber music ensemble made up of five musicians: Alice Rosset on piano, Hadrien Delmotte on violin, Alix Gauthier on viola, Yaëlle Quincarlet on cello and Blaise Chevallier on double bass.

