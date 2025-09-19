Informations pratiques

Arc-et-Senans

Concert de musique de chambre + Rencontre

Saline Royale Arc-et-Senans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 20:00:00

fin : 2026-10-29 21:00:00

Date(s) :

2026-10-29

Concert de musique de chambre dans le cadre de la résidence de l’Orchestre Français des Jeunes à la Saline royale d’Arc-et-Senans. L’Orchestre Français des Jeunes forme de jeunes musiciens et œuvre pour l’équité sociale dans l’accès aux carrières musicales.

Horaire : 20h

Durée : 1h

Tout public

Gratuit

Dans le cadre d’une résidence à la Saline Royale d’Arc-et-Senans

Apéritif-rencontre avec les musiciens. .

Saline Royale Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 11 70 92 officeculturelquingey@orange.fr

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English : Concert de musique de chambre + Rencontre

L’événement Concert de musique de chambre + Rencontre Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON