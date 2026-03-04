Concert de musique de chambre Chemin de Saint-Julien Saint-Jean-du-Doigt

Concert de musique de chambre

Chemin de Saint-Julien Atelier de Pont ar Gler Saint-Jean-du-Doigt Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Concert de musique de chambre en duo violon et piano. Gandhi Saad, violoniste et Yuiko Hasegawa, pianiste vous proposent des œuvres majeures de Beethoven, Brahms, et Ravel.

Comme toujours, nous vous proposons de nous retrouver autour d’un verre après le concert. .

Chemin de Saint-Julien Atelier de Pont ar Gler Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne +33 6 14 38 63 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de musique de chambre

L’événement Concert de musique de chambre Saint-Jean-du-Doigt a été mis à jour le 2026-03-04 par OT BAIE DE MORLAIX