Concert donné par l’ensemble Stanislas au profit de la restauration de la synagogue.

Quatuor à cordes Franck Natan, violon ; Rémy Chopinez, violon ; Sylvain Durantel, alto ; Morgan Gabin, violoncelle

Oeuvres de Fanny Mendelsohn, Ernö Dohnani, Giacomo Puccini.

Un verre de l’amitié sera proposée à l’issue du concert.

Participation libre aux fraisTout public

Place du Marché Collégiale Saint-Gengoult de Toul

Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 43 42 48

English :

Concert given by the Stanislas ensemble to benefit the restoration of the synagogue.

String quartet: Franck Natan, violin; Rémy Chopinez, violin; Sylvain Durantel, viola; Morgan Gabin, cello

Works by Fanny Mendelsohn, Ernö Dohnani, Giacomo Puccini.

A friendly drink will be served at the end of the concert.

Participation free of charge

German :

Konzert des Stanislas-Ensembles zugunsten der Restaurierung der Synagoge.

Streichquartett: Franck Natan, Violine; Rémy Chopinez, Violine; Sylvain Durantel, Viola; Morgan Gabin, Violoncello

Werke von Fanny Mendelsohn, Ernö Dohnani, Giacomo Puccini.

Im Anschluss an das Konzert wird ein Glas der Freundschaft angeboten.

Freie Teilnahme an den Kosten

Italiano :

Concerto dell’ensemble Stanislas a favore del restauro della sinagoga.

Quartetto d’archi: Franck Natan, violino; Rémy Chopinez, violino; Sylvain Durantel, viola; Morgan Gabin, violoncello

Opere di Fanny Mendelsohn, Ernö Dohnani e Giacomo Puccini.

Dopo il concerto sarà servito un aperitivo.

Partecipazione gratuita

Espanol :

Concierto del conjunto Stanislas en beneficio de la restauración de la sinagoga.

Cuarteto de cuerda: Franck Natan, violín; Rémy Chopinez, violín; Sylvain Durantel, viola; Morgan Gabin, violonchelo

Obras de Fanny Mendelsohn, Ernö Dohnani y Giacomo Puccini.

Tras el concierto se servirá una copa.

Participación gratuita

