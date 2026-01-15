CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE TRIOALBUS Sète

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE TRIOALBUS

Quai des Moulins Sète Hérault

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Le trio Albus vous propose un programme inspiré par le métissage où la musique classique rencontre les musiques folkloriques.Aux mesures asymétriques influencées par le jazz, se succèderont les rythmes du flamenco ou du tango, mélangés aux harmonies audacieuses des grands compositeurs !Les trois musiciennes Perrine Perrot (harpe), Klorela Saro (flûte traversière) et Marion Amouroux (saxophone), ont sélectionné des œuvres de compositeurs célèbres, tels que Manuel De Falla, Isaac Albeniz, Maurice Ravel, Claude Debussy, Jacques Ibert ou encore Astor Piazzola, et vous feront découvrir des compositeurs beaucoup plus actuels… mais non moins talentueux !Direction: Marion Amouroux GratuitRéservation indispensable https://urlz.fr/r9x .

Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 30

English :

The Albus trio presents a program inspired by the fusion of classical and folk music.

