Concert de musique de chambre Villa La Sablonnière Trouville-sur-Mer

Début : 2025-08-19 18:00:00

fin : 2025-08-20

2025-08-19 2025-08-20

Dans le cadre de la Villa La Sablonnière, cinq musiciens vous invitent à un moment d’exception autour de chefs-d’œuvre du répertoire classique et romantique. Une immersion dans l’univers sensible et virtuose de la musique de chambre.

► Au programme

– Johannes Brahms Quintette avec piano

– Joseph Haydn Trio avec piano à la hongroise

– Franz Schubert Quartettsatz

– Felix Mendelssohn Quatuor à cordes Capriccio

► nterprètes

Lucie Seillet piano

Pierre-Olivier Queyras & Adèle Winckler violons

Irénée Krumenacker alto

Aurore Dassesse violoncelle

► Dates et lieu

– Mardi 19 août à 18h

– Mercredi 20 août à 18h

– Villa La Sablonnière 1, rue Croix, Trouville-sur-Mer

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Réservation conseillée 06 10 36 65 98

Libre participation aux frais

Un rendez-vous musical à ne pas manquer, entre émotion, complicité artistique et patrimoine architectural.

Organisé par l’Association des Amis du Chœur Saint-Germain-des-Prés .

Villa La Sablonnière 1 Rue Croix Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 6 10 36 65 98

English : Concert de musique de chambre

In the setting of Villa La Sablonnière, five musicians invite you to enjoy an exceptional performance of masterpieces from the classical and romantic repertoire. Immerse yourself in the sensitive, virtuoso world of chamber music.

German : Concert de musique de chambre

Im Rahmen der Villa La Sablonnière laden fünf Musiker Sie zu einem außergewöhnlichen Moment ein, in dem sie Meisterwerke des klassischen und romantischen Repertoires präsentieren. Tauchen Sie ein in die sensible und virtuose Welt der Kammermusik.

Italiano :

Nella cornice della Villa La Sablonnière, cinque musicisti vi invitano a godere di un’eccezionale esecuzione di capolavori del repertorio classico e romantico. Immergetevi nel mondo sensibile e virtuoso della musica da camera.

Espanol :

En el marco de la Villa La Sablonnière, cinco músicos le invitan a disfrutar de una excepcional interpretación de obras maestras del repertorio clásico y romántico. Sumérjase en el universo sensible y virtuoso de la música de cámara.

