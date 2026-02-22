Concert de musique

Salle polyvalente Jacques Copeau Demigny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

En cette fin d’hiver, La Fanfare de Demigny a le plaisir d’inviter le public à un concert, qui se tiendra le dimanche 8 mars à 16h, à la salle polyvalente Jacques Copeau de Demigny.

Pour ce concert, la formation accueillera en deuxième partie l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Rémy-les-Charreaux, un ensemble reconnu pour son dynamisme et la qualité de ses interprétations dans la région chalonnaise.

Cette rencontre musicale réunira deux ensembles passionnés et promet un moment chaleureux, mêlant répertoire varié, énergie collective et plaisir de jouer ensemble.

Un rendez-vous musical à ne pas manquer ouvert à tous, pour partager un moment de convivialité en famille ou entre amis. .

Salle polyvalente Jacques Copeau Demigny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 32 54 58 Fanfaredemigny@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de musique

L’événement Concert de musique Demigny a été mis à jour le 2026-02-19 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I