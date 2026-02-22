Concert de musique Demigny
Concert de musique Demigny dimanche 8 mars 2026.
Concert de musique
Salle polyvalente Jacques Copeau Demigny Saône-et-Loire
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
2026-03-08
En cette fin d’hiver, La Fanfare de Demigny a le plaisir d’inviter le public à un concert, qui se tiendra le dimanche 8 mars à 16h, à la salle polyvalente Jacques Copeau de Demigny.
Pour ce concert, la formation accueillera en deuxième partie l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Rémy-les-Charreaux, un ensemble reconnu pour son dynamisme et la qualité de ses interprétations dans la région chalonnaise.
Cette rencontre musicale réunira deux ensembles passionnés et promet un moment chaleureux, mêlant répertoire varié, énergie collective et plaisir de jouer ensemble.
Un rendez-vous musical à ne pas manquer ouvert à tous, pour partager un moment de convivialité en famille ou entre amis. .
Salle polyvalente Jacques Copeau Demigny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 32 54 58 Fanfaredemigny@gmail.com
