Concert de musique du groupe Courseval Abbaye du Vœu (Réfectoire) rue de l’abbaye Cherbourg-en-Cotentin

Concert de musique du groupe Courseval Abbaye du Vœu (Réfectoire) rue de l’abbaye Cherbourg-en-Cotentin jeudi 10 juillet 2025.

Concert de musique du groupe Courseval Abbaye du Vœu (Réfectoire)

rue de l’abbaye Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2025-07-10 18:30:00

fin : 2025-07-10 20:00:00

2025-07-10

Courseval est un groupe de musique français qui se spécialise dans le style « Bardcore », un genre musical où des tubes modernes sont réinterprétés avec des instruments médiévaux. Le groupe composé de trois musiciens revisite des chansons populaires en les adaptant avec des paroles en ancien français et en utilisant des instruments médiévaux authentiques comme les flûtes, les luths et les harpes.

Le concert est précédé d’une présentation d’instruments

Ouverture des portes à partir de 18h15

Entrée libre dans la limite des places disponibles

rue de l’abbaye Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 29 39 56

English : Concert de musique du groupe Courseval Abbaye du Vœu (Réfectoire)

Courseval is a French music group specializing in the « Bardcore » style, a musical genre in which modern hits are reinterpreted with medieval instruments. The three-piece band revisits popular songs by adapting them with Old French lyrics and using authentic medieval instruments such as flutes, lutes and harps.

The concert is preceded by an instrument presentation

Doors open at 6:15pm

Free admission subject to availability

German :

Courseval ist eine französische Band, die sich auf den « Bardcore »-Stil spezialisiert hat, ein Musikgenre, in dem moderne Hits mit mittelalterlichen Instrumenten neu interpretiert werden. Die aus drei Musikern bestehende Band interpretiert populäre Lieder neu, indem sie sie mit altfranzösischen Texten bearbeitet und authentische mittelalterliche Instrumente wie Flöten, Lauten und Harfen verwendet.

Vor dem Konzert findet eine Instrumentenvorstellung statt

Türöffnung ab 18.15 Uhr

Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze

Italiano :

Courseval è una band francese specializzata nel « Bardcore », un genere musicale in cui i successi moderni vengono reinterpretati con strumenti medievali. La band, composta da tre elementi, rivisita canzoni popolari adattandole con testi in francese antico e utilizzando strumenti medievali autentici come flauti, liuti e arpe.

Il concerto è preceduto da una presentazione degli strumenti

Apertura porte alle 18.15

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Espanol :

Courseval es un grupo francés especializado en « Bardcore », un género musical en el que los éxitos modernos se reinterpretan con instrumentos medievales. El grupo, formado por tres músicos, revisita canciones populares adaptándolas con letras en francés antiguo y utilizando auténticos instrumentos medievales como flautas, laúdes y arpas.

El concierto irá precedido de una presentación de los instrumentos

Apertura de puertas a las 18.15

Entrada gratuita hasta completar aforo

