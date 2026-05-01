Concert de musique duo Abisko Helleville
Concert de musique duo Abisko Helleville vendredi 29 mai 2026.
Helleville
Concert de musique duo Abisko
Helleville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 22:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Dans le cadre de la participation par la commune de Helleville aux soirées Pierres en Lumières, organisation d’un concert de musique avec le duo ABISKO, dans l’église St Pierre. .
Helleville 50340 Manche Normandie +33 6 62 45 10 03
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English : Concert de musique duo Abisko
L’événement Concert de musique duo Abisko Helleville a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cotentin La Hague
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