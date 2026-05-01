Helleville

Concert de musique duo Abisko

Helleville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Dans le cadre de la participation par la commune de Helleville aux soirées Pierres en Lumières, organisation d’un concert de musique avec le duo ABISKO, dans l’église St Pierre. .

Helleville 50340 Manche Normandie +33 6 62 45 10 03

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English : Concert de musique duo Abisko

L’événement Concert de musique duo Abisko Helleville a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cotentin La Hague