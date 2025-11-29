Concert de musique et danses de Bolivie Le Théâtre de Laval Laval

Concert de musique et danses de Bolivie

Le Théâtre de Laval 34 Rue de la Paix Laval Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:30:00

fin : 2025-11-29 22:30:00

Date(s) :

2025-11-29

70 musiciens et danseurs pour un concert coloré, vibrant d’émotion et joyeux

L’ensemble Sagarnaga avec ses 35 ans d’existence se produira pour la première fois dans la salle de 580 places du théâtre de Laval. 70 musiciens vous feront vibrer avec des mélodies et chants de Bolivie, pays de l’Amérique latine connu pour sa culture très riche. Les instruments ? Quena, flûtes de pan, toyos, charangos, guitares, violons, accordéon, percussions, … Nombreuses danses au programme.

Afin d’enchaîner entre le feu d’artifice des illuminations de Noël et le concert, une planche de tapas vous sera proposée sur réservation, avec un bar.

Venez nombreux, en famille ou avec vos amis ! .

Le Théâtre de Laval 34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 7 61 02 43 15 bourdelolivier@gmail.com

English :

70 musicians and dancers for a colorful, emotional and joyful concert

German :

70 Musiker und Tänzer für ein farbenfrohes, emotionales und fröhliches Konzert

Italiano :

70 musicisti e danzatori in un concerto colorato, emozionante e gioioso

Espanol :

70 músicos y bailarines en un concierto lleno de color, emoción y alegría

