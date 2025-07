Concert de musique et poésies persanes Saumur

2025-08-08 19:30:00

2025-08-08 21:30:00

2025-08-08

Avec le groupe Bigaah Ghazal Tahmasbi au chant, Kamran Shirbacheh au santour, Kianoush Shirbacheh au Kamenchech, Thomas Ghafouryan aux percussions.

La musique de Bigaah explore une mémoire partagée entre l’Iran et l’Afghanistan, deux territoires liés par une langue, une culture, une histoire tissée de douleur et de beauté. Le groupe puise son inspiration dans les profondeurs de la musique et de la poésie persanes. Au chant, Ghazal Tahmasbi prête sa voix aux textes poétiques, portée par l’alchimie des musiciens qui l’accompagnent. Le santour est entre les mains inspirées de Kamran Shirbacheh, les sonorités poignantes du kamancheh prennent vie grâce à Kianoush Shirbacheh, tandis que Thomas Ghafouryan donne souffle et mouvement à l’ensemble avec ses percussions. Bigaah offre une expérience musicale à la fois authentique et contemporaine où se rejoignent les voix de celles et ceux qui créent, résistent et transmettent.

Vendredi 8 août 2025 de 19h30 à 21h30. .

English :

With the Bigaah group Ghazal Tahmasbi on vocals, Kamran Shirbacheh on santur, Kianoush Shirbacheh on Kamenchech, Thomas Ghafouryan on percussion.

German :

Mit der Gruppe Bigaah Ghazal Tahmasbi am Gesang, Kamran Shirbacheh an der Santur, Kianoush Shirbacheh an der Kamenchech, Thomas Ghafouryan an den Percussions.

Italiano :

Con il gruppo Bigaah Ghazal Tahmasbi alla voce, Kamran Shirbacheh al santur, Kianoush Shirbacheh al Kamenchech, Thomas Ghafouryan alle percussioni.

Espanol :

Con el grupo Bigaah Ghazal Tahmasbi a la voz, Kamran Shirbacheh al santur, Kianoush Shirbacheh al kamenchech, Thomas Ghafouryan a la percusión.

